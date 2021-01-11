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صور.. تحرير 12 محضرًًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية في دمياط

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صور.. تحرير 12 محضرًًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية في دمياط صور.. تحرير 12 محضرًًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية في دمياط

مصراوي Masrawy

09:44 ص الإثنين 11 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

نفذت إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، الأحد حملات موسعة في مدن الزرقا والروضة وميت أبو غالب، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات مستمرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار المستجد.

استهدفت الحملات المرور على ٢٤ منشأة من مطاعم ومقاه ومنشآت تقدم خدمات متعددة، إذ أسفرت عن تحرير ١٢ محضر لعدم ارتداء الكمامة، وتوقيع غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، فضلاً عن مصادرة الأدوات المستخدمة بالمخالفة.

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