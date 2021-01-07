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بعد إقالته.. فيتوريا يعبّر عن سعادته لتدريب النصر

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بعد إقالته.. فيتوريا يعبّر عن سعادته لتدريب النصر

عبّر البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر المُقال مؤخرًا، عن سعادته بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق بين عامي 2018 و2020.

وكتب فيتوريا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": في هذا اليوم قبل عامين وقّعت مدربًا للنصر، وهناك عشت رحلة جميلة على مستوى الفريق بشكل عام وبشكل شخصي، فبعد فوزي ببطولتين ولحظات لا تنسى ما زلت هنا أنتظر بعض القرارات.

وأرفق المدرب البرتغالي المنشور بصورتين له؛ إحداهما أثناء توقيعه لعقد تدريب النصر، والثانية من مكتبه في مقر النادي.

واستطاع البرتغالي قيادة الفريق إلى التتويج ببطولتَيْ دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018 - 2019 بفارق نقطة عن غريمه الهلال، وكأس السوبر السعودي 2020 على حساب نادي التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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