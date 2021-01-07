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طقس الخميس: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

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طقس الخميس: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة طقس الخميس: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة
مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

طقس الخميس: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير "تشمل السواحل منها")، وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18- 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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