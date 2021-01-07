برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية

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مصراوي Masrawy

وجه النائب اللواء صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بتنفيذ مشروع تطوير شامل لـ 1500 قرية بـ 50 مركزا ببعض محافظات مصر كمرحلة أولى بتكلفة حوالي 500 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في بيان له، أن مشروع التطوير الشامل لـ 1500 سيكون له مردود إيجابي في نفوس المواطنين بهذه القرى الفقيرة والتي تعاني من مشكلات كثيرة في المرافق والخدمات العامة.

وأكد أبوهميلة، على أن تطوير هذه القرى كان حلما وأملا لدى مواطنيها حققه الرئيس في سابقة لم تحدث بمصر كلها أن يخصص هذا المبلغ الضخم لتطوير هذه القرى، وسيمتد تنفيذ المشروع في خلال 3 سنوات ليشمل باقي قرى مصر.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذا القرار الإنساني الذي رفع من معنوياتنا ومعنويات الملايين من الغلابة القاطنين بهذه القرى.. كل التحية والتقدير أيضا لحكومتنا المجتهدة التي بدأت فعلا التنفيذ".