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‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

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مصراوي Masrawy

12:58 ص الخميس 07 يناير 2021

وكالات

علق موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" تغريدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ، مساء الأربعاء، وصنفها كتغريدة تسبب "خطر العنف".

وكتب تويتر، على تغريدة ترامب وهي مقطع مقتضب يدعو أنصاره إلى العودة لمنازلهم بعد أعمال الشغب التي اندلعت في واشنطن واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وبموجب التعليق الذي فرضه تويتر على تغريدة ترامب فلا يمكن الرد عليها أو إعادة نشرها أو الإعجاب بها.

وكرر ترامب في رسالته مزاعم تزوير الانتخابات لكنه دعا المحتجين الى العودة لبيوتهم بسلام، ومساندة قوات إنفاذ القانون

وكتب تويتر تعليقًا أسفل الفيديو يقول: إن "هذا الزعم عن تزوير الانتخابات محل نزاع ولا يمكن التعليق على هذه التغريدة ولا يمكن إعادة نشرها أو تسجيل الإعجاب بها بسبب خطر العنف".

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