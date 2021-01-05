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عددٌ من مستفيدي "رعاية المسنين" بالرياض  يتلقون  الجرعة الأولى من لقاح ""فايزر- بيونتيك"

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عددٌ من مستفيدي "رعاية المسنين" بالرياض  يتلقون  الجرعة الأولى من لقاح ""فايزر- بيونتيك" عددٌ من مستفيدي "رعاية المسنين" بالرياض  يتلقون  الجرعة الأولى من لقاح ""فايزر- بيونتيك"
ضمن حملة التطعيم التي تنفذها "الموارد البشرية" في الدور الاجتماعية بالتنسيق مع "الصحة"

عددٌ من مستفيدي

تلقى عددٌ من مستفيدي دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح ""فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا في مركز اللقاحات بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن حملة التطعيم التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيديها في الدور الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

يُشار إلى أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض تضم أكثر من 90 مسنًا، ومن المتوقع أن يشملهم اللقاح المضاد لكورونا خلال الأيام القادمة والممارسين الصحيين العاملين معهم بناءً على تصنيفات وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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