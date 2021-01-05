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المرور تعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

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المرور تعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية المرور تعيد فتح 4 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

08:29 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، فتح طرق السويس، وبلبيس، والإسماعيلية، والعين السخنة عقب انقشاع الشبورة مائية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على بعض الطرق، وعلى الفور تم غلق الطريق لسوء الأحوال الجوية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

وفى وقت لاحق رصدت المتابعة الميدانية تحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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