أخبار عاجلة

المعشر يتوقع قيام بايدن بإلغاء صفقة القرن بالكامل -
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس عن قمة العلا: استكمالاً لعقود من الجهود العظيمة لقادة البلاد لتعزيز وحدة الأمة

Print
السديس عن قمة العلا: استكمالاً لعقود من الجهود العظيمة لقادة البلاد لتعزيز وحدة الأمة السديس عن قمة العلا: استكمالاً لعقود من الجهود العظيمة لقادة البلاد لتعزيز وحدة الأمة
قال: عزّزت قمم قادة دول مجلس التعاون فرص التنمية والازدهار في مجتمعنا الخليجي

السديس عن قمة العلا: استكمالاً لعقود من الجهود العظيمة لقادة البلاد لتعزيز وحدة الأمة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الريادي للمملكة العربية ، وقيادتها الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في جمع الكلمة ووحدة الصف، ومواجهة الظروف الراهنة والتحديات المعاصرة، وذلك بمناسبة عقد القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي بالعلا.

وأضاف: إن مثل هذه الجهود الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين تأتي استكمالاً لعقود متواصلة من الجهود العظيمة لقادة البلاد، لتعزيز وحدة الأمة وائتلافها فيما بينها، وإعلاء شأن المسلمين، مستشهداً بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

واستطرد بقوله: على مر الأعوام عزّزت قمم قادة دول مجلس التعاون الخليجي فرص التنمية والازدهار في مجتمعنا الخليجي، وذلك بجهود حثيثة من قيادة المملكة العربية السعودية.

واختتم بدعاء الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما لما فيه الخير والنماء والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي والعربي، وأن يجزيهما خير الجزاء نظير الدعم المتواصل لكل ما من شأنه تطوير وتنمية الخدمات المقدمة كافة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

السعودية: فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بدءا من 31 مارس

السعودية: فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بدءا من 31 مارس

شبكة عيون الإخبارية