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ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية تمديد الإغلاق

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ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية تمديد الإغلاق ميركل تبحث مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية تمديد الإغلاق

مصراوي Masrawy

07:55 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

برلين - (د ب أ):
من المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء ولايات البلاد الـ 16 اليوم الثلاثاء لمناقشة تمديد الإغلاق شبه الكامل الحالي، بينما تجري عمليات التلقيح لاحتواء جائحة المستجد.

وهناك تقارير عن إمكانية تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير بدلا من النهاية المخطط لها حاليا في العاشر من يناير.

وفي أول مؤتمر في العام الجديد، ستبحث ميركل ورؤساء وزراء الولايات استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالرغم من إغلاق معظم المتاجر ومراكز الرعاية النهارية للأطفال منذ 16 ديسمبر.

وتم حظر الأحداث العامة الكبرى قبل ذلك الحين، وتقام الأحداث الرياضية القليلة المسموح بها في ملاعب بلا جماهير.

وفي حين أدت الإجراءات الحالية إلى انخفاض معدلات الإصابة، تفيد تقارير بأن معظم رؤساء الوزراء يؤيدون تمديد إغلاق.

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