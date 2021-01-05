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اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"

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اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة" اليوم.. إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فضّ اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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