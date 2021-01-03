40 شهابًا في الساعة.. ظاهرة فلكية نتيجة مخلفات كويكب قديم غدًا

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وعضو اللجنة القومية للفلك والفضاء وعضو الاتحاد الدولي الفلكي، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والعالم غدًا الاثنين وبعد غد، تتمثل في شهب الرباعيات.

وقال تادرس لـ"مصراوي"، إن الظاهرة تستمر يومين 4-3 يناير الجاري، وتتمثل في زخة شهب الرباعيات Quadrantids وهي من زخات الشهب المتوسطة، ويصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهابًا في الساعة بافتراض وجود سماء مظلمة تماما.

وأوضح أن هذه الشهب، ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1، والذي تم اكتشافه عام 2003، وهو يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، وسيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة هذا العام.

وتابع تادرس: "أفضل رؤية لهذه الشهب، بعد منتصف الليل، ويجب أن تكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار".

وأشار إلى أن هذه الشهب تتساقط، كما لو كانت آتية من كوكبة العواء "Bootes"، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء.