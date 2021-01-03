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275 ألف إصابة.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات كوفيد-19

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275 ألف إصابة.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات كوفيد-19 275 ألف إصابة.. أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات كوفيد-19

مصراوي Masrawy

06:57 ص الأحد 03 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

شهدت الولايات المتحدة رقما قياسيا بتسجيل أكثر من 275 ألفا و 897 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم السبت ، وفقا لبيانات مشروع متتبع كوفيد-19.

ومع ذلك، حذرت المجموعة بتوخي الحذر في تفسير الأرقام لأن البيانات تعطلت بسبب فترة العطلة.

وكتب مشروع متتبع كوفيد-19 عبر تويتر "نفتقد اليوم جميع البيانات القادمة من من 7 ولايات، ولم تقم 9 ولايات أخرى بتحديث عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج او يخضعون للتنفس الصناعي الحالي.و تقوم بعض الولايات بالإبلاغ بشكل طبيعي، والبعض يبلغ عدة أيام من البيانات، وجميعها تقريبًا تتعامل على الأقل مع بعض أيام العطلات بشكل تراكمي".

وأظهرت البيانات أن الولايات أبلغت عن 2.1 مليون اختبار، ونقل 123 الفا و 639 شخصا للعلاج بالمستشفيات و 2367 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم السبت.

وفي جميع أنحاء البلاد، أصيب حوالي 20.3 مليون شخص بالفيروس منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 349 ألفا و 900 شخص وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز،وهو ما يزيد على ما سجل في أي مكان آخر في العالم.

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