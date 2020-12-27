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"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا"
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:34 مساءً
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:32 مساءً
ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة
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الخميس 31 ديسمبر 2020 10:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
DMC
مساء dmc - د/ إسلام عنان يشرح كيفية جمع أرقام عدد الإصابات أو الوفيات لـ فيروس كورونا عالميا
DMC
DMC
الأحد 27 ديسمبر 2020 10:01 صباحاً
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