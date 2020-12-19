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تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

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أُقيمت بحضور 52 مشاركًا تنافسوا في 4 فئات

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

اختُتمت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، بحضور 52 مشاركًا، تنافسوا في أربع فئات.

وتوَّج رئيس "تحكم" سعود الفغم، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ورئيس مركز القصب سعد القاسم، الفائزين في البطولة التي أُقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب، وجاءت كالآتي:

- فئة طائرات الجت النفاثة‏:
الأول: سعيد العمري
الثاني: حمد الرفدان
الثالث: أحمد العنزي

- فئة طائرات الـ 3D المجنحة:
الأول: أيمن الحميضي
‏الثاني: ياسر الظاهري
الثالث: عمران النقبي "إماراتي"

- فئة السيارات اللاسلكية "بنزين":
الأول: محمد الخضير
‏الثاني: منير العيسى
‏الثالث: محمد العودة.

- فئة السيارات اللاسلكية "كهرباء":
‏الأول: مهدي العيسى
‏الثاني: عبدالحكيم المهنا
‏الثالث: ناصر الشايع

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

بطولة القصب الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية الاتحاد السعودي تحكم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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