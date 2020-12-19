أخبار عاجلة

بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل

Print
إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل
العبدالكريم: زيادة ساعات العمل في أماكن تقديم الخدمة

إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل

قال وكيل مساعد بوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور خالد العبد الكريم، لنشرة النهار على قناة ، إن اليوم هو الثالث في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات، مركز تطعيمات كورونا.

وأضاف: ولله الحمد، الأعداد جيدة والإقبال في قوائم التسجيل كبير، حيث وصل إلى أكثر من 350 ألف مسجل، ويتم فرزهم بحسب الفئات المستهدفة، وبشكل آلي لكبار السن الفئة الغالية علينا؛ لأنهم أكثر عرضة للخطورة عن حدوث الالتهابات نتيجة ، وكذلك ذوي الأمراض المزمنة ولدينا خطة توسع لتصل إلى الآلاف يوميا، وسنكون في جميع مناطق المملكة قريبا.

وتابع الدكتور خالد العبد الكريم، "أنه سيتم زيادة ساعات العمل في مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، وأماكن تقديم الخدمة. كما نتعامل مع كل الراغبين لأخذ تطعيم فيروس كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالتطعيم".مركز الرياض الدولي للمؤتمرات تطعيمات كورونا وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

أوغور شاهين لـCNN: من الممكن تعديل اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا الجديدة

أوغور شاهين لـCNN: من الممكن تعديل اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا الجديدة

الهند تسجل 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية