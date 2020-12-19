إقبال كبير في ثالث أيام تطعيمات كورونا بمركز الرياض: 350 ألف مسجل

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العبدالكريم: زيادة ساعات العمل في أماكن تقديم الخدمة

قال وكيل مساعد بوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور خالد العبد الكريم، لنشرة النهار على قناة الإخبارية، إن اليوم هو الثالث في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات، مركز تطعيمات كورونا.

وأضاف: ولله الحمد، الأعداد جيدة والإقبال في قوائم التسجيل كبير، حيث وصل إلى أكثر من 350 ألف مسجل، ويتم فرزهم بحسب الفئات المستهدفة، وبشكل آلي لكبار السن الفئة الغالية علينا؛ لأنهم أكثر عرضة للخطورة عن حدوث الالتهابات نتيجة فيروس كورونا، وكذلك ذوي الأمراض المزمنة ولدينا خطة توسع لتصل إلى الآلاف يوميا، وسنكون في جميع مناطق المملكة قريبا.

وتابع الدكتور خالد العبد الكريم، "أنه سيتم زيادة ساعات العمل في مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، وأماكن تقديم الخدمة. كما نتعامل مع كل الراغبين لأخذ تطعيم فيروس كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالتطعيم".مركز الرياض الدولي للمؤتمرات تطعيمات كورونا وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد