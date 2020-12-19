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المبعوث الأممي إلى اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة

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المبعوث الأممي إلى اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة المبعوث الأممي إلى اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة
طالب بضرورة إشراك المرأة اليمنية في ومناصب صنع القرار

المبعوث الأممي إلى اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنّأ غريفثس، في البيان الصحفي الصادر عن مكتبه، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معرباً عن تهنئته للمملكة العربية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

وقال: إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضًا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن".

وأشار المبعوث الخاص إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار، خاصة في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جهودهما لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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