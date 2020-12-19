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تسجل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة

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مصر تسجل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة تسجل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 124280 من ضمنهم 106157 متعافيًا

مصر تسجل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 238 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 124280 حالة، من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و7041 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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