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كوشنر يرتب للسفر في أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب

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كوشنر يرتب للسفر في أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب كوشنر يرتب للسفر في أول رحلة جوية تجارية من إسرائيل إلى المغرب

مصراوي Masrawy

11:04 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

يتوجه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ومستشاره، إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، ثم سيستقل أول رحلة جوية تجارية منها إلى المغرب يوم الثلاثاء، بمناسبة الاتفاق بين البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المرجح أن يوقع اتفاقات ثنائية مع المغربية، بحسب مصدرين مطلعين على خططه.

ووافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بمطالبة المغرب المتنازع عليها بشأن السيادة على الصحراء الغربية في إطار الاتفاق الدبلوماسي الذي تم بين المغرب وإسرائيل الأسبوع الماضي.

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