أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"

Print
محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030" محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق "رؤية 2030"
أشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

محافظ هيئة عقارات الدولة: الميزانية تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وفق

قال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن ميزانية للعام 2021، وما تضمنته من أرقام وبيانات، جسدت متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة، ودعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى القرارات الرشيدة والحكيمة في إقرار حزم التحفيز نحو القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ ما أسهم في التعافي الاقتصادي السريع واللافت في معدلات النمو والتوظيف مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى، بما فيها دول مجموعة العشرين.

وقال بافقيه إن ميزانية السعودية لهذا العام تبرهن على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ رغم التحديات الجسام التي شهدتها اقتصادات العالم أجمع.

وأشاد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواصلة الإنفاق السخي على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية، واعتزام صندوق الاستثمارات العامة ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في الأعوام المقبلة؛ ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر لهذه البلاد المباركة. داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق السعودية

شبكة عيون الإخبارية