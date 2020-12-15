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"بلدي صامطة" يتفقد جاهزية متنزهات المحافظة لاستقبال الزوار والأهالي

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"النجمي": جولات مستمرة على ألعاب الأطفال للتأكد من سلامتها ومناسبتها

قام المجلس البلدي ببلدية محافظة صامطة ولجنة الخدمات والمشاريع بالمجلس يتقدمهم رئيس المجلس البلدي أحمد النجمي، ونائب رئيس المجلس محمد عواجي مدخلي، وعضو لجنة الخدمات والمشاريع أحمد أبوطالب؛ بجولة تفقدية للمسطحات الخضراء والمنتزهات بالمحافظة.

وكانت الجولة قد بدأت بالوقوف على حديقة منتزه الوادي والمسطحات الخضراء، كذلك جولة في حديقة مالك فهد، واطلع أعضاء المجلس على مدى جاهزية حدائق المحافظة لاستقبال الاهالي والمتنزهين هذه الايام في ظل اعتدال الأجواء ومناسبتها للتنزه.

وقال "النجمي": إن جولات المجلس البلدي مستمرة للوقوف ميدانياً على خدمات المواطنين وتدوين الملاحظات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات من أجل راحة المواطن ورفاهيته وتجهيز المتنزهات للأهالي في مختلف الأوقات، إضافة إلى الوقوف على ألعاب الأطفال في متنزهات المحافظه للتاكد من سلامتها ومناسبتها للاستخدام.

وأكد "النجمي" فى الختام أنه ستتم مناقشة ما تتم ملاحظته علي الحدائق مع بلدية المحافظه لتلافي ما يعكر صفو المنتزه، مؤكدًا أن المجلس سوف يناقش في جلسته القادمة زيادة المسطحات الخظراء والحدائق بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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