أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

يقبل استقالة وزير العدل ويعين نائبه قائمُا بالأعمال

Print
ترامب يقبل استقالة وزير العدل ويعين نائبه قائمُا بالأعمال يقبل استقالة وزير العدل ويعين نائبه قائمُا بالأعمال

مصراوي Masrawy

12:59 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، مساء أمس الاثنين، قبوله استقالة وزير العدل وليام بار، من منصبه، مشيرًا إلى أنه سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد.
وكتب ترامب، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين، إنه يقبل استقالة بار، بعد لقاء خاص جمعهما في البيت الأبيض.
وأعلن أن نائب المدعي العام جيف روزين، سيصبح القائم بأعمال النائب العام (وزير العدل) فيما يتولى ريتشارد دونوجيو مهام نائب المدعي العام.
يذكر أن بار كان قد عمل من قبل مدعيًا عامًا في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ثم أعيد للمنصب ذاته ، وهو أكبر منصب بوزارة العدل ، في 2019 خلفا لجيف سيشنز الذي أقصاه ترامب في 2018 بعد أن نأى بنفسه عن قضايا ذات صلة بحملة ترامب لانتخابات في 2016 بما في ذلك التحقيق الخاص بتدخل في تلك الانتخابات.
وقد واجه بار اتهامات بأنه أضفى صبغة سياسية على وزارة العدل للدفاع عن ترامب من خلال الزج بنفسه في محاكمة روجر ستون صديق ترامب وبسبب إسقاط اتهامات فيدرالية عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

شبكة عيون الإخبارية