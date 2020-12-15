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لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

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لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

مصراوي Masrawy

11:52 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

بيروت - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء الاثنين، الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية .

وأدانت الوزارة في بيانها "الاعتداء الإرهابي الذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة اليوم الاثنين".

وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وشجبت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية".

وكانت ناقلة نفط قد تعرّضت اليوم لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها، في ميناء جدة السعودي ما تسبّب بوقوع انفجار واندلاع حريق.

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مصراوي Masrawy

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