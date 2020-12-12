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"بتنادي على صاحبتها بصوت عالي".. الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتاة سودانية في الجيزة

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"بتنادي على صاحبتها بصوت عالي".. الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتاة سودانية في الجيزة "بتنادي على صاحبتها بصوت عالي".. الأمن يكشف حقيقة التحرش بفتاة سودانية في الجيزة

مصراوي Masrawy

03:22 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الزعم بتعرض إحدى الفتيات (تحمل الجنسية السودانية) للتحرش بمنطقة البراجيل بالجيزة من بعض الشباب ، والتعدى عليها بالضرب ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاه وتبين أنها طالبة – مقيمة بمنطقة البراجيل بالجيزة) مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الفتاة المشار إليها بزيارة (صديقتها تحمل ذات الجنسية - مقيمة بذات المنطقة) ، وقيامها بالنداء عليها من أسفل العقار محل إقامتها ، حدثت مشاجرة بينها وبين أحد الصبية من قاطنى العقار المجاور ، قام خلالها الأخير بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها، وبإستدعائها أيدت ما سبق وأضافت أنها لم تتقدم بأية بلاغات عن الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (طالب – مقيم بذات المنطقة) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لقيامها بالنداء على صديقتها بصوت مرتفع وإحداث ضوضاء أسفل العقار سكنه ، كما أمكن التوصل لشاهد رؤية وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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