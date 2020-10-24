"الانضباط" تغرّم "الوحدة".. وعبدالله مادو مدافع "النصر"

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قرارات رافقت الجولة الأولى من الدوري

أصدرت ‏‎لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات انضباطية على خلفية الأحداث التي رافقت مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فقد ‏فرضت على نادي ‎الوحدة دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الأول والشوط الثاني في مباراته مع القادسية.

وألزمت لاعب ‎النصر عبدالله مادو بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح.

كما ألزمت لاعب ‎ضمك كريستيان فرانكو بدفع غرامة مالية 10 آلاف ريال بالإضافة إلى الايقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء لاستخدامه اللعب العنيف.

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