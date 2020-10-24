دراسة أمريكية: قناع الوجه يمنع 130 ألف حالة وفاة بـ"كورونا"

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النتائج أظهرت أن ارتداءه بشكل كامل قد يكبح الموجة الثانية

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن ارتداء أقنعة الوجه بشكل كامل، قادر على منع 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته مجلة "نيجرال ميدسن"، فإن ارتداء القناع بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي، هما أهم وسيلتين للوقاية من الفيروس التاجي حتى موعد اعتماد اللقاح.

وأشارت الدراسة إلى أن الالتزام بارتداء القناع بشكل كامل يمكن أن يمنع الموجة الثانية من المرض، حتى مع وجود قيود عامة أقل صرامة.

وأوضحت النتائج، وفق ما أوردته "سبوتنيك"، أن ارتداء 85% من الناس الأقنعة في الأماكن العامة يمكنه إنقاذ حياة ما يقرب من 96 ألف شخص، بينما عدم الامتثال لارتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95% من الناس قد يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص.

وقال 49% من الأمريكيين: إنهم ملتزمون بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة بصفة دائمة، فيما أكد الباحثون أن 95% من الناس يرتدون الأقنعة في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضرراً من مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس "كورونا"، 8,489,752 إصابة مؤكدة، منها 223,947 حالة وفاة.

ويرى باحثون أن استمرار الولايات في التراجع عن قيودها سيؤدي إلى مليون حالة وفاة على مستوى الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير المقبل.فيروس كورونا الجديد