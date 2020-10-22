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مقترح بنقطة إلكترونية لتنفيذ الأحكام في اجتماع المحاكم العليا بمجلس التعاون

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مقترح بنقطة إلكترونية لتنفيذ الأحكام في اجتماع المحاكم العليا بمجلس التعاون مقترح بنقطة إلكترونية لتنفيذ الأحكام في اجتماع المحاكم العليا بمجلس التعاون
مواساة وتبريكات للشعب الكويتي.. ومناقشة لمشروع آلية عمل لجنة المختصين

مقترح بنقطة إلكترونية لتنفيذ الأحكام في اجتماع المحاكم العليا بمجلس التعاون

عقد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة المستشار محمد حمد البادي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع، رفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما رفعوا التهاني والتبريكات للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وناقشوا، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، يأتي في مقدمتها مشروع آلية عمل لجنة المختصين للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح مملكة البحرين بإيجاد نقطة اتصال إلكترونية لتلقي طلبات المحاكم بشأن الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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