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عسير.. تنبيه متقدم يبشر بالأمطار و"المدني": لا تجازفوا بقطع السيول

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عسير.. تنبيه متقدم يبشر بالأمطار و"المدني": لا تجازفوا بقطع السيول عسير.. تنبيه متقدم يبشر بالأمطار و"المدني": لا تجازفوا بقطع السيول
حالة تستمر حتى الساعة 8 مساء ودعا إلى أهمية البقاء في الأماكن الآمنة

عسير.. تنبيه متقدم يبشر بالأمطار و

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، والمجاردة، وبارق، والحرجة، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير)؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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