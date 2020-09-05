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الباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح و"المدني" يحذر

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الباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح و"المدني" يحذر الباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح و"المدني" يحذر
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الثامنة مساء مصحوبة بتدنّي الرؤية

الباحة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح و

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وحذرت المديرية من التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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