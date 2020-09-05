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زيادة قياسية.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 4 ملايين

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زيادة قياسية.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 4 ملايين زيادة قياسية.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 4 ملايين
أصبحت ثالث دولة حول العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل

زيادة قياسية.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 4 ملايين

بعد زيادة قياسية، اليوم السبت، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند أربعة ملايين، لتصبح ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

بيانات وزارة الصحة الاتحادية كشفت أن الهند سجلت 86432 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم السبت، وهو رقم قياسي للإصابات اليومية على مستوى العالم.

وزادت الإصابات في أنحاء البلد بما في ذلك العاصمة نيودلهي وولايتا كارناتاكا ومهاراشترا الكبيرتان، وفقا لـ "رويترز".

تأتي القفزة في حالات الإصابة التي تجاوزت الأربعة ملايين حالة بعد 13 يوماً فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، في تسارع حاد للإصابات مقارنة بمدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر حيث تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش يعاني انكماشاً حاداً.

وزادت حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في الهند بأكثر من ألف لتصل إلى 69561 شخصاً اليوم السبت.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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