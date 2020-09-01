أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيسبوك" في تهديد غير مسبوق لهذه الدولة: لا أخبار إذا فرضتم رسوماً

Print
"فيسبوك" في تهديد غير مسبوق لهذه الدولة: لا أخبار إذا فرضتم رسوماً "فيسبوك" في تهديد غير مسبوق لهذه الدولة: لا أخبار إذا فرضتم رسوماً
مؤسسات إعلامية كبيرة تدعم القانون باعتباره وسيلة لتعويض خسائرها

في واقعة غير مسبوقة، أطلق عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهديداً شديد اللهجة لأستراليا، متوعداً فيه بحرمان مؤسساتها الإعلامية وسكانها من نشر الأخبار المحلية والدولية.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن "فيسبوك" هدد بمنع المستخدمين من نشر الأخبار فيه، وعلى منصة "إنستغرام" التابعة له، في حال إقرار قانون إعلامي جديد سيجبر المنصات مثله على الدفع مقابل محتوى الأخبار المنشورة فيه.

وقال "فيسبوك" إن المحتوى الشخصي بين الأصدقاء لن يتأثر في أستراليا.

وتدعم مؤسسات إعلامية كبيرة في أستراليا مشروع القانون، باعتباره وسيلة لتعويض الخسائر التي تكبدتها وسائل إعلام بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" التي استحوذت على الإعلانات.

وتظهر إحصاءات جمعتها جامعة كانبيرا، أن 39 بالمئة من الأستراليين يعتمدون على "فيسبوك" في الأخبار العامة، و49 منهم يعتمدون عليه في أخبار على وجه الخصوص.

ووفق "سكاي نيوز" قال المدير الإقليمي لـ"فيسبوك" في أستراليا ونيوزيلندا ويل إيستون، إنه "في حال تمرير هذا القانون، فسوف نمنع المؤسسات الإعلامية والأشخاص من نشر الأخبار المحلية والدولية".

وتابع إيستون: "هذا ليس خيارنا الأول. إنه الأخير، لكنه الطريقة الوحيدة للحماية من نتيجة تتحدى المنطق وستؤذي على المدى الطويل قطاع الأخبار والإعلام في أستراليا".

وفي المقابل، قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ، إن ماضية في هذا التشريع، و"لن ترضخ للإكراه أو التهديدات القاسية".

من جهة أخرى، اعتبرت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية أن تهديد "فيسبوك" جاء في توقيت غير مناسب و"أسيء فهمه".

وتقول "غارديان" إن الهدف من وراء مشروع القانون ضمان توافر شروط مفاوضات عادلة بين المؤسسات الإعلامية وعمالقة الإنترنت مثل "فيسبوك"، الذين يدفعون مبالغ ضئيلة لقاء هذا المحتوى.

وعلق مدير مركز التكنولوجيا المسؤولة التابع للمعهد الأسترالي بيتر لويس على الأمر، قائلاً إن "فيسبوك مستعد لإزالة الصحافة الموثوقة من صفحاته، لكنه سيسمح بتضليل المعلومات ونظريات المؤامرة".فيسبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية