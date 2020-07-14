"الشورى" يوافق على تعديلات بنظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية

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إضافة إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

وكان المجلس قد ناقش اليوم - وفي مستهل جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ - التقرير السنوي لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.مجلس الشورى