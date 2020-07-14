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"الشورى" يوافق على تعديلات بنظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية

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"الشورى" يوافق على تعديلات بنظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية "الشورى" يوافق على تعديلات بنظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية
إضافة إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

وكان المجلس قد ناقش اليوم - وفي مستهل جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ - التقرير السنوي لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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