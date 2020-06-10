أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020

Print
جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020 جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020
تصنيف يعتمد على 6 معايير يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات

جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في 2020

دخلت جامعتان سعوديتان في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم في تصنيف لعام 2020 / 2021، بحسب ما نشره موقع بريطاني متخصص.

واحتلت جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسّس" المرتبة الـ 143 في الترتيب، وضمت القائمة أيضاً جامعة سعودية أخرى هي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحتل المركز الـ 186.

وبحسب موقع الشركة البريطانية QS، التي أعدت القائمة، فإن التصنيف يتم بالاعتماد على 6 أسس يتم من خلالها تقييم عمل وأداء الجامعات.

وأفادت "سبوتنيك عربي" بأن هذه المعايير هي سمعة وشهرة الجامعة، إضافة الى سمعة الجامعة بين أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومؤشر الاقتباس من المنشورات العلمية، وحصة الطلاب الأجانب وحصة المعلمين الأجانب.

وكان تصنيف "تايمز هاير إديوكيشن" (Times Higher Education) الذي يعتمد على مؤشرات تختلف عن تصنيف (QS)، قد أعطى الصدارة للجامعات عربياً في عام 2019، فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثلاثة الأولى لأهم الجامعات العربية.

وأعطى الصدارة عربياً لجامعة الملك عبدالعزيز، وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن أفضل 5 جامعات عربية، بينما جاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الرابع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

سبقتها "التجارة السعودية".. "فورد" تستدعي مليوني سيارة بأمريكا لهذا السبب

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

شبكة عيون الإخبارية