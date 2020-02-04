أخبار عاجلة

سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
لعلهم يفقهون - مجلس التفسير يوضح حركات المد في قوله تعالى " ألم " في سورة آل عمران -
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز -
"ريمديسيفير".. أول عقار لعلاج كورونا في مرحلة التجارب -
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي -
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

كيفية نقل بيانات المستخدم بين جهازي Nintendo Switch

Google+ Print
كيفية نقل بيانات المستخدم بين جهازي Nintendo Switch كيفية نقل بيانات المستخدم بين جهازي Nintendo Switch

إذا قررت الانتقال من اللعب على جهاز ( نينتندو سويتش) Nintendo Switch قديم إلى آخر جديد، فربما يساورك القلق حول ضياع إعدادات المستخدم والبيانات القديمة، ولكن لا داعي للقلق حيث يمكنك نقل كل هذه الإعدادات والبيانات إلى جهازك الجديد بكل سهولة.

إليك كيفية نقل بيانات المستخدم من جهاز Nintendo Switch قديم إلى آخر جديد:

أولًا؛ نقاط يجب عليك معرفتها قبل البدء في عملية النقل:

  • ستحتاج إلى جهازي Nintendo Switch الجديد والقديم لإجراء النقل، كما يجب أن يكونا متصلين بشبكة (الواي فاي) Wi-Fi نفسها.
  • يجب تحديث البرنامج الثابت firmware للجهازين إلى الإصدار التاسع أو أي إصدار أعلى.
  • يجب أن يكون لدى جهاز Switch القديم حساب Nintendo مرتبط به.
  • يجب ألا يضم جهاز Switch الجديد أكثر من 7 مستخدمين لأن الحد الأقصى لعدد حسابات مستخدمى Switch هو 8 مستخدمين فقط.
  • يجب أن يكون هناك مساحة كافية على الذاكرة الداخلية للجهاز الجديد لاستلام البيانات التي سيتم نقلها.
  • بمجرد اكتمال العملية، فإن معلومات المستخدم، والبيانات المحفوظة، والبرامج التي قمت  بشرائها باستخدام حساب المستخدم الذي نقلته لن تكون متوفرة على الجهاز القديم.
  • لا يمكن دمج البيانات المحفوظة أو نقلها بين المستخدمين.

الخطوة الأولى؛ ابدأ من الجهاز القديم:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

  • تأكد من تشغيل كلا الجهازين وتوصيلهما أثناء هذه العملية.
  • اضغط على (إعدادات النظام) System Settings من الشاشة الرئيسية في جهاز Nintendo Switch.
  • حدد (المستخدمين) Users من القائمة الجانبية.
  • اضغط على خيار (نقل بيانات المستخدم الخاصة بك) Transfer Your User Data. ثم اضغط على (التالي).
  • اختر (التالي)، ثم حدد Source Console لتحديد أن هذا هو الجهاز الذي ستنقل البيانات منه.
  • حدد الحساب الذي تريد نقله. ثم اضغط على (استمرار) Continue.

الخطوة الثانية؛ الانتقال للجهاز الجديد:

الآن أحضر الجهاز الجديد، واتبع هذه الخطوات:

  • اضغط على (إعدادات النظام) System Settings من الشاشة الرئيسية في جهاز Nintendo Switch. ثم حدد (المستخدمين) Users من القائمة الجانبية.
  • اضغط على خيار (نقل بيانات المستخدم الخاصة بك) Transfer Your User Data. ثم اضغط (التالي) Next.
  • اختر (التالي). ثم حدد Target Console لتحديد أن هذا هو الجهاز الذي ستنقل البيانات إليه.
  • اضغط على (تسجيل الدخول) Sign In. ثم حدد طريقة تسجيل الدخول المفضلة لديك.
  • أدخل السجل الخاص بك في بيانات الاعتماد. ثم اختر تسجيل الدخول.
  • اضغط على (التالي) Next.

الخطوة الثالثة؛ إنهاء عملية النقل على الجهاز القديم:

  • في هذه المرحلة، يجب أن يبدأ الجهاز القديم في الاتصال بالجهاز الجديد لبدء عملية النقل.  اختر (نقل) Transfer من الجهاز القديم لبدء نقل البيانات.
  • عليك الإنتظار قليلًا لانتهاء عملية النقل، وهذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت اعتمادًا على مقدار البيانات التي قمت بتخزينها على الجهاز القديم.
  • بمجرد اكتمال عملية النقل على كلا الجهازين اضغط على (انتهاء) End.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي

الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي

كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟

كيف يمكنك مشاركة اتصال الإنترنت بين أجهزتك خارج المنزل؟

Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3

Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3

رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل

رويترز: هواوي تتحد مع شركات الهواتف الصينية الكبرى لإطلاق بديل عن متجر جوجل