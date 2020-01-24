وزارة الإسكان تعلن عن موعد تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر"

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة من المقرر أن يبدأ يوم الأحد القادم 2 فبراير، وحتى يوم 12 أبريل القادم، لتسليم 522 وحدة سكنية في 23 عمارة، وذلك بمنطقة الأندلس ذات ال 70 عمارة.

البدء في تسليم وحدات دار مصر

وأضاف وزير الإسكان أن هذه الوحدات تأتي ضمن وحدات المرحلة الأولى للمشروع والتي تحمل كود رقم 123، وأن الوحدات الباقية فقط بالدور الأرضي والدور الأخير في المرحلتين الأولى والثانية والتي تحمل كود 423، وذلك في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

وصرح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان صدر يوم أمس عن الوزارة