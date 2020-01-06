أيسر تعلن عن حاسب محمول للمبدعين مع شاشة متعددة الاستخدامات

أعلنت شركة أيسر عن إصدار أصغر من حاسوبها المحمول ConceptD المتحول الذي يركز على المبدعين بعد إطلاق ConceptD 9 العام الماضي، والذي يعتبر أساسًا جهاز Predator Triton 900 للمبدعين.

ويتميز الطراز ConceptD 7 Ezel الجديد بشاشة أصغر بحجم 15.6 إنشًا وبدقة 4K بالمقارنة مع حجم 17.3 إنشًا في النموذج السابق، والتي يمكن تدويرها للعمل ضمن خمسة أوضاع مختلفة، بما في ذلك الوضع العائم الذي يسمح للشاشة أن تحوم فوق لوحة مفاتيح الحاسب المحمول، كما يمكن للمستخدم طي شاشة اللمس للأسفل والرسم عليها باستخدام قلم Wacom EMR المرفق.

ويعود تاريخ شاشات الحاسب المحمول العائمة والمتحولة من أيسر إلى Aspire R7 الصادر عام 2013، وفي العام الماضي، أضافت أيسر مفصل Ezel الخاص بها إلى حاسبها المحمول للألعاب Triton 900، لكن هذا التصميم يتمتع بإمكانيات أكثر بكثير مع المهام الإبداعية لأنه يتيح لك استخدام الحاسب المحمول بشكل يشبه لوحة الرسم.

وتحرص الشركة على التأكيد على أن شاشة الحاسب المحمول الجديدة دقيقة للغاية في الألوان، مما يجعلها مناسبة للعمل الإبداعي، إذ تغطي الشاشة 100 في المئة من مجموعة ألوان Adobe RGB، وتقول شركة أيسر: إن شاشة الحاسب المحمول تبلغ درجة سطوعها القصوى 400 شمعة وتتميز بطبقة مضادة للوهج.

ويتضمن حاسب ConceptD 7 Ezel مواصفات تتوقع أن تجدها في جهاز يركز على الألعاب، حيث يأتي مزودًا بمعالج إنتل من الجيل العاشر من سلسلة H ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA RTX و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 وما يصل إلى 2 تيرابايت من محركات أقراص PCIe.

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وهناك أيضًا إصدار Pro من الحاسب، والذي يتضمن معالج Intel Xeon ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX ودعم ECC للذاكرة.

ويتميز كلا الجهازين المحمولين بأنهما جزء من برنامج RTX Studio الخاص بشركة إنفيديا، والذي يتضمن برامج تشغيل مصممة لتعزيز أداء البرامج الإبداعية، ويشتمل الحاسب المحمول على منفذين من طراز Thunderbolt 3 وفتحة بطاقة SD و DisplayPort 1.4 و HDMI 2.0 وشبكة جيجابت إيثرنت، ويتم دمج قارئ بصمات الأصابع المتوافق مع Windows Hello في مفتاح الطاقة.

وإلى جانب الحاسب المحمول الجديد، فقد أعلنت شركة أيسر أيضًا عن جهاز حاسب سطح المكتب ConceptD 700 مع تركيز مماثل على المبدعين، بحيث يتميز الجهاز بمواصفات عتادية داخلية قوية مع تصميم بسيط، بما في ذلك معالج Intel Xeon E ووحدة معالجة الرسومات Nvidia Quadro RTX 4000 و 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و PCI M.2 SSD مع خيارات لتوسيع التخزين باستخدام محركات أقراص بقياس 2.5 و 3.5 إنشًا.

ويبدأ سعر ConceptD 7 Ezel من 2699 دولارًا، مع تاريخ إصدار لم يتم الإعلان عنه بعد، بينما يبدأ طراز Pro من 3099 دولارًا، وسيكون متاحًا في شهر يوليو، في حين يبدأ سعر ConceptD 700 من 1699 يورو، وسيكون متاحًا في أوروبا في شهر مارس.