اليمن.. "أنصار الله" تدمج جهازي مخابرات

القاهرة -سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر قراراً برقم (155) لسنة 2019 بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات".

واشتمل القرار 17 مادة نصت إحداها على "دمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات".

وذكرت "سبأ"، أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر قراراً رقم 156 بتعيين اللواء عبد الحكيم هاشم علي الخيواني رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات، واللواء الدكتور عبد القادر قاسم أحمد الشامي نائباً لرئيس الجهاز".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

يشار إلى أن جهاز الأمن السياسي، تم تأسيسه قبل أكثر من خمسين عاماً عقب ثورة 26 سبتمبر 1962 وكان اسمه جهاز الأمن الوطني، في حين تم إنشاء جهاز الأمن القومي عام 2000 لمكافحة الإرهاب، وتم منحه صلاحيات وإمكانيات أكبر، وكان يحظى باهتمام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.