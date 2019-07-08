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أفيخاي أردعي يعلن اكتشاف نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

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أفيخاي أردعي يعلن اكتشاف نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل أفيخاي أردعي يعلن اكتشاف نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان، إن "بناء العائق تحت الأرضي في الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة. في هذه الساعات تقوم قوات جيش الدفاع بأعمال دراسة متقدمة في المسار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين إسقاط طائرة مُسيرة قال إنها تسللت من قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" صباح اليوم الاثنين، "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قوات جيش الدفاع وتم نقلها للفحص".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة، إن "سياستي تجاه غزة واضحة وهي إعادة التهدئة، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر؛ هذه هي تعليماتي للجيش".

وتسببت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة بإحراق مساحات من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/مايو الماضي، برعاية مصرية وقطرية وأممية، بحسب تقارير صحفية.

SputnikNews

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