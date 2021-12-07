بالطبل والمزمار البلدي.. حفل ختام بطولة كأس خالد الغامدي واستقبال تاريخي للوفد السعودي
مصر وراعي البطولة والوفد المرافق له من المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغامدي والمستشار صالح الشهري، بعد استقبال تاريخي من قبل أهالي القرية بالطبل والمزمار البلدي . حضر حفل الختام عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة وكوم حماده وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والرياضة . وقال الدكتور خالد الغامدي راعي البطولة أن دعمه ورعايته لهذه البطولة يأتي من حبه وعشقه لشباب مصر وانها لن تكون المرة الاول لمثل هذة البطولات لدعم الشباب فى المجال الرياضي في مصر . وأضاف الغامدي سعدت بفرحة الشباب أثناء مشاركتي فى حفل الختام فهم يستحقون كل الدعم والتشجيع واعدهم بأكثر خلال الفترة القادمة . وتوج فريق النقراش ممثل ايتاي البارود بعد تغليه على فريق مغنين ممثل كوم حماده فى المباراة النهائية بنتيجة ٢/٠ وتمكن من الحوصول على المركز الأول. وعلق على المباراة النهائية المعلق الرياضي الكابتن خالد حسن معلق قنوات أون سبورت وart سابقا. وتعد البطولة هي الأولى من نوعها لدعم وتشجيع شباب القرى المحرومه بمحافظة البحيرة والتى نالت اهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة .أقيم نهائي بطولة كأس خالد الغامدي لدعم شباب القرى المحرومه بمحافظة البحيرة على ملعب الجمعية الزراعية بقرية كفر دمتيوة وسط أجواء جماهيرية كبيرة بحضور الدكتور خالد الغامدي مؤسس مبادرة معا للاستثمار فى