مصدر يكشف تفاصيل حوار كارتيرون وأمير مرتضى وحقيقة رحيل الفرنسي

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تداولت عدة تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وتواصلت «المصري اليوم» مع مصدر داخل القلعة البيضاء والذي تحدث بدوره عن تفاصيل الجلسات الأخيرة مع المدرب الفرنسي وحقيقة الرحيل.

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وقال المصدر: «اتفق أمير مرتضى مع كارتيرون على حرية الأخير في اختيار أسماء الجهاز المعاون وعلى تقديم مجلس الإدارة كافة احتياجات الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف: «أمير نقل رغبة الإدارة في التعاون مع المدرب واستمراره مع مجموعة اللاعبين المميزة وتوفير الاستقرار والمناخ المناسب للعمل».

واختتم المصدر حديثه: «كارتيرون عبر عن سعادته بالتواجد في الزمالك وتطلعه للحفاظ على مقعده ولم يتحدث حتى الآن عن وجود عروض خارجية أو رغبة في الرحيل».

ويعد باتريس كارتيرون من أبرز مدربي القارة السمراء بفضل نجاحاته في الولاية الأولى مع الفارس الأبيض حيث حقق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المحلي بالفوز على الأهلي كما سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت عودة مجلس الإدارة المنتخب بقيادة مرتضى منصور بعد فترة من الغياب ووجود لجان مؤقتة، ليبدأ الحديث عن وجود عدد من التغييرات الفنية في الفريق الأول خاصة باتريس كارتيرون وهو ما نفاه مرتضى منصور.