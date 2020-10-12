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علاج جلد الوزة

علاج جلد الوزة الذي يُطلق عليه أحيانًا جلد الدجاج هو حالة جلدية شائعة تؤدي إلى ظهور بقع من النتوءات الخشنة على الجلد هذه النتوءات أو البثور الصغيرة هي في الواقع خلايا جلد ميتة تسد بصيلات الشعر تظهر أحيانًا باللون الأحمر أو البني يوجد التقرن الشعري بشكل شائع في الذراعين أو الفخذين أو الخدين أو الأرداف إنها ليست معدية وهذه المطبات لا تسبب عادة أي إزعاج أو حكة.

علاج جلد الوزة

من المعروف أن هذه الحالة تزداد سوءًا في أشهر الشتاء عندما يميل الجلد إلى الجفاف وقد يتفاقم أيضًا أثناء الحمل لا يوجد علاج لهذه الحالة الجلدية الوراثية غير الضارة ولكن هناك بعض الطرق لعلاجها أو منعها من التفاقم عادة ما يتم التخلص من التقرن الشعري بشكل طبيعي بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 30 عامًا استمر في القراءه لتتعلم المزيد.

أعراض جلد الوزة

أبرز أعراض التقرن الشعري هو ظهوره تشبه النتوءات الظاهرة على الجلد قشعريرة الرعب أو جلد الدجاجة المنتفخة لهذا السبب يُعرف باسم جلد الدجاج يمكن أن تظهر النتوءات في أي مكان على الجلد حيث توجد بصيلات الشعر وبالتالي لن تظهر أبدًا على باطن قدميك أو راحة يديك يوجد التقرن الشعري بشكل شائع في الذراعين والفخذين. بشكل زائد يمكن أن تمتد إلى الساعدين والساقين.

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة به:

احمرار طفيف أو احمرار حول المطبات

تهيج الجلد وحكة

جلد جاف

المطبات التي تشبه ورق الصنفرة

نتوءات يمكن أن تظهر بألوان مختلفة حسب لون البشرة (بلون اللحم ، أبيض ، أحمر ، وردي ، بني ، أو أسود)

أسباب جلد الوزة

هذه الحالة الجلدية الحميدة هي نتيجة تراكم الكيراتين وهو بروتين للشعر في المسام إذا كنت مصابًا بالتقرن الشعري فإن الكيراتين الموجود في شعر جسمك يسد المسام مما يسد فتح بصيلات الشعر النامية نتيجة لذلك تتشكل نتوء صغير فوق مكان الشعر إذا كنت ستلتقط النتوء فقد تلاحظ ظهور شعر صغير في الجسم السبب الدقيق لتراكم الكيراتين غير معروف لكن الأطباء يعتقدون أنه قد يكون مرتبطًا بأمراض جلدية مثل التهاب الجلد التأتبي والأمراض الوراثية.

أسباب تطور جلد الوزة

جلد الدجاج شائع عند الأشخاص الذين يعانون من:

جلد جاف

الأكزيما

السماك

حمى الكلأ

بدانة

نساء

الأطفال أو المراهقين

أصل سلتيك

يمكن أن يكون أي شخص عرضة للإصابة بهذه الحالة الجلدية ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين غالبًا ما يبدأ التقرن الشعري في أواخر الطفولة أو خلال فترة المراهقة عادة ما يتم التخلص منها في منتصف العشرينات من العمر مع اختفاء معظم الحالات تمامًا بحلول سن الثلاثين يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية تهيجات أثناء الحمل للنساء وأثناء البلوغ للمراهقين يعتبر التقرن الشعري أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

كيفية التخلص من جلد الوزة

لا يوجد علاج معروف للتقرن الشعري عادة ما يزول من تلقاء نفسه مع تقدم العمر هناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها للتخفيف من مظهرها لكن التقرن الشعري عادة ما يكون مقاومًا للعلاج قد يستغرق التحسن شهورًا ، إذا تحسنت الحالة على الإطلاق.

العلاجات الجلدية

قد يوصي طبيب الجلد أو طبيب الأمراض الجلدية بعلاج مرطب لتهدئة البشرة الجافة والحكة وتحسين مظهر الجلد من طفح التقرن الجلدي يمكن للعديد من الكريمات الموضعية المتاحة دون وصفة طبية أن تزيل خلايا الجلد الميتة أو تمنع انسداد بصيلات الشعر على الرغم من طبيبك مكونان شائعان في علاجات الترطيب هما اليوريا وحمض اللبنيك تساعد هذه المكونات معًا على تخفيف وإزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم البشرة الجافة. تشمل طرق العلاج الأخرى التي قد يقترحها طبيب الأمراض الجلدية ما يلي:

علاج جلد الوزة بالتقشير الكيميائي

كريمات الريتينول كن حذرًا من المكونات الموجودة في هذه الكريمات وتحدث مع طبيبك قبل استخدامها تتضمن بعض الكريمات الموضعية الموصوفة طبيًا أحماض قد تسبب آثارًا جانبية سلبية بما في ذلك:

احمرار

لاذع

تهيج

جفاف

هناك أيضًا بعض خيارات العلاج التجريبية المتاحة مثل العلاج بالهواء المضغوط وعلاج الأوعية الدموية بالليزر

العلاجات الطبيعية لجلد الوزة

إذا لم يعجبك مظهر التقرن الشعري لديك فهناك بعض الأساليب التي يمكنك محاولة معالجتها في المنزل على الرغم من أنه لا يمكن علاج الحالة يمكن أن تساعد علاجات الرعاية الذاتية في تقليل النتوءات والحكة والتهيج خذ حمامات دافئة يمكن أن يساعد أخذ حمامات قصيرة ودافئة في فتح المسام وتخفيفها افركي بشرتك بفرشاة خشنة لإزالة النتوءات من المهم الحد من الوقت الذي تقضيه في الحمام لأن فترات الغسيل الطويلة يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية من الجسم.

التقشير اليومي يمكن أن يساعد التقشير اليومي في تحسين مظهر الجلد ينصح أطباء الجلد بإزالة الجلد الميت بلطف باستخدام اللوفة أو حجر الخفاف والتي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت.

ضع لوشن مرطب المستحضرات التي تحتوي على حمض ألفا هيدروكسي مثل أحماض اللاكتيك يمكن أن ترطب البشرة الجافة وتشجع تجدد الخلايا يوصي بعض أطباء الأمراض الجلدية بمنتجات والتي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت يمكن للجلسرين الموجود في معظم متاجر مستحضرات التجميل أن يخفف النتوءات بينما يمكن لماء الورد أن يهدئ التهاب الجلد.

تجنب الملابس الضيقة قد يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى تهيج الجلد استخدم المرطبات تضيف أجهزة الترطيب الرطوبة إلى الهواء في الغرفة ، مما يحافظ على رطوبة الجلد ويمنع نوبات الحكة.

علاج جلد الوزة بالزيوت الساسية

2-3 قطرات من زيت الليمون العطري

2-3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

تخلط جميع الزيوت وتدلك على البشرة لبضع دقائق دعها تجف في الهواء كرر هذا مرتين في اليوم يحتوي زيت الليمون على مضادات الأكسدة التي ستحافظ على صحة بشرتك كما أن لها خصائص مضادة للفطريات تحافظ على الجلد خاليًا من العدوى يساعد زيت اللافندر زيت الليمون في الحفاظ على صحة الجلد بخصائصه المضادة للبكتيريا كما أنه يهدئ البشرة والعقل.

النظام الغذائي للمساعدة في التخلص من جلد الوزة

لمكافحة التقرن الشعري وأعراضه لا يكفي مجرد تطبيق المنتجات والمستخلصات من الخارج تحتاج أيضًا إلى تناول النوع الصحيح من الأطعمة سيوفر هذا لجسمك العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المطلوبة لمحاربة الأمراض الجلدية مثل التقرن الشعري بشكل أفضل قم بتضمينها في نظامك الغذائي لتحسين صحة الجلد:

الفواكه والخضروات الطازجة تناول خمس حصص على الأقل في اليوم.

الأطعمة الغنية بفيتامين A و E مثل المانجو والقرع والطماطم والخضروات الورقية الخضراء.

و مثل المانجو والقرع والطماطم والخضروات الورقية الخضراء. الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية واللحوم الخالية من الدهون.

علاج جلد الوزة بزيت كبد الحوت

كبسولات زيت كبد الحوت ما عليك القيام به خذ كبسولتين في اليوم استمر في تناول كبسولات زيت الكبد لبضعة أسابيع لعلاج التقرن الشعري يحتوي زيت كبد سمك القد على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات وشفائية غالبًا ما يوصى باستخدام زيت كبد الحوت لصحة الجسم والجلد.

حمض الجليكوليك في علاج جلد الوزة

سوف تحتاج كريم أو لوشن يحتوي على حمض الجليكوليك ما عليك القيام به ضع هذا على المنطقة المصابة وقم بالتدليك لبضع دقائق يشطف بالماء افعل ذلك مرتين يوميًا حتى يزول التقرن الشعري حمض الجليكوليك هو نوع من حمض ألفا هيدروكسي لها خصائص تقشير الجلد سيزيل خلايا الجلد الميتة المتراكمة ويقشر الكيراتين المتراكم كما أنه يقلل من التهاب الجلد.