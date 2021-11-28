بمليون و900 ألف جنيه.. تطوير المبنى الإداري لمحافظة سوهاج

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تفقد اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال الانتهاء من تطوير المبنى الإداري التابع للمحافظة في شرق مدينة سوهاج، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بإجمالى تكاليف تبلغ مليون و900 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ المبنى الإداري بعد تطويره الذي يتكون من طابق أرضي وطابقين علوي، ويشمل الدور الأرضي قاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى غرفة للاستعلامات، فيما يتكون الدور الأول والثاني من مكاتب إدارية، ووجه المحافظ بحسن استغلال المبنى، ورفع كفاءة السور المحيط به، وتنسيق الموقع العام، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمبنى.

وأوضح المهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن أعمال تطوير المبنى المقام على مساحة 270 متر مربع شملت، تطوير الأرضيات والحوائط، والدهانات، ودورات المياه، وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى أعمال النجارة، وتركيب الرخام الداخلي والخارجي، وتطوير واجهات المبنى، وتركيب أجهزة الإنذار والحريق، فضلاً عن رفع كفاءة سطح المبنى.