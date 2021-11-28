محافظ سوهاج يفتتح تطوير ميدان الشبان المسلمين بحي شرق

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افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، «ميدان الشبان المسلمين» بحي شرق مدينة سوهاج، عقب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الميدان، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جرى الافتتاح بحضور النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق مدينة سوهاج، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري، والمهندس مهند ممدوح محمد صاحب التصميم الحائز على المركز الأول بالمسابقة المعمارية التي تم طرحها من قبل لاختيار التصميم الأمثل لتطوير الميدان.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير الميدان والأعمال التي تمت لرفع كفاءته، حيث شملت الأعمال، تصميم عمل فني بمنتصف الميدان «لاند مارك» يحيط به أحواض من الزهور ونباتات الزينة، ومقاعد من الرخام للجلوس، وأرضيات من الرخام، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والكهرباء، وأعمال الرصف والتخطيط، وتركيب اللوحات المرورية، وإنشاء الأرصفة والبردورات، وإعادة التخطيط الخارجي للميدان، لاستيعاب الكثافات المرورية، ومنع التكدس والازدحام وتخصيص أماكن لانتظار السيارات تلبي الاحتياجات، والمساحات الخضراء بالميدان.

ووجه محافظ سوهاج، بضرورة الحفاظ على ما تحقق من مظهر حضاري يليق بمحافظة سوهاج، لافتاً إلى أهمية الصيانة الدورية للميدان، والاهتمام بالمساحات الخضراء، وأعمال النظافة الدورية بالميدان.