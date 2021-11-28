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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن، كما اتخذت بعض الدول القرار مؤخرًا.

وأضاف مستشار الرئيس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الاعلامية لميس الحديدى، المُذاع عبر فضائية«أون»، مساء الأحد، أن مصر سبقت واتخذت القرار منذ فترة، بداية من منع حضور الطلاب الجامعيين للحرم الجامعى دون تلقي اللقاح، فضلاً عن حظر دخول موظفى الجهاز الإداري للدولة من دخول مقار أعمالهم دون تلقي اللقاح.

وأكد أن هذه الخطوات مهمة لحماية المجتمع والمواطنين أنفسهم من الموظفين، حتى نستطيع تكوين مناعة مجتمعية ضد هذا المرض المستجد، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تسجل مصر أية إصابة بمتحور «أوميكرون».

وأوضح أن التحورات والتغيرات في الفيروسات طبيعية جداً، مشددًا على أنه مهما تحور «كوفيد- 19» باختلاف مسمياته لا يشكل قلقاً على المجتمع إلا إذا لاحظنا تغيرات في معدلات الانتشار أو الأعراض وشدتها في هذه الحالة يجب أن تكون إجراءات أخرى.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن تطعيم الأطفال بدأ منذ فترة بداية من طلاب الجامعات الأقل من 18 عامًا وفئات من طلاب الثانوية العامة كنوع من الحماية لتلك الفئات بلقاح «فايزر».

وأضاف أن سبب صدور قرار تطعيم الفئة العمرية ما بين 12-15 عامًا، يعود لوجود إجازة عالمية لاستخدام اللقاحات لهذه الأعمار.

وأشار إلى أن مصر بات لديها كمية كبيرة جداً من مختلف اللقاحات، لتسريع استكمال تطعيم الفئات العمرية المختلفة، موضحًا أن وفرة اللقاحات لدى مصر دفعت للتوسع في منح الجرعة الثالثة المعززة للفئات العرضة والأكثر خطورة من تداعيات الاصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة للفئات الأكثر خطورة فقط ،بينما في العالم تقدم للجميع، مشيرًا إلى أن ذلك لعدة أسباب أولها أننا لم نستكمل تطعيم بقية الفئات وثانى الأسباب أن فترة تدفق اللقاحات كان هناك فئات لم تأخذ اللقاحات من الأساس.

ولفت إلى أن التدرج مهم تماماً كما حدث في باديء التلقيح عندما تم البدء في تطعيم الفئات الأولى بتلقى اللقاح من الأطقم الطبية ومروراً بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن الجرعة التعزيزة ستكون بنفس الترتيب والتدريج.