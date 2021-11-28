استشاري: الوجبات السريعة والتدخين سبب العقم لدى الرجال

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن مرض «دوالي الخصيتين» يندرج تحت قائمة الأمراض والتي تتسبب في مشكلة الحيوانات المنوية عند الرجال، بالإضافة للخلل الهرموني الناتج عن الوجبات السريعة.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن الوجبات السريعة تسبب خلل هرموني عند الرجال، وتنعكس بالسلب على قدرة الحيوانات المنوية، محذراً من الإكثار من التدخين، مستشهدا بحالة أحد المرضى الذين تحسنت حالتهم بمجرد توقفه عن التدخين.

وأوضح استشاري جراحة الذكورة، أن عمر الزوجين يُحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما، مشيرًا إلى أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.