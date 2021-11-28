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كشفت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية حقيقة رصد حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة في السعودية «وقاية»، عبدالله القويزاني، إنه «لم يتم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد في المملكة»، بحسب صحيفة «المواطن» السعودية.

وأوضح القويزاني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن «الهيئة تعمل على تقييم المخاطر على المستوى الدولي مع الجهات المعنية؛ لمنع وفادة الفيروس المتحور وأي متحور آخر إلى البلاد».

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم «أوميكرون».

ومع ظهور المتحور «أوميكرون» في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور «أوميكرون».