شاعر يمني : إدراك شعبي لعواقب سيطرة الإخوان على شبوة

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قال فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن حالة الغليان الشعبي في محافظة شبوة، والمطالب المتصاعدة بطرد المحافظ الإخواني المدعو بن عديو نتيجة إدراك المجتمع عواقب سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على القرار.

ورأى في تغريدة على حسابه بتويتر، أن: «الحراك الشعبي المطالب بعزل محافظ شبوة لم يكن وليد حالة سياسية فقط ولكنه أيضا رغبة شعبية مدركة لعواقب بقاء القرار في شبوة بيد حزب الإصلاح الإخواني».

وشدد على أنها، بحسب مداد نيوز: «رغبة نابعة من الحرص على عدم سقوط شبوة بيد مليشيات الحوثي الانقلابية، وقبل أن يقع الفأس بالرأس».

تتزايد المطالبات الشعبية في محافظة شبوة بإقالة سلطة المحافظة الإخوانية عقب خيانتها وتسليمها مناطق عدة لمليشيات الحوثي دون قتال وفسادها وإقصائها وحربها على القبائل.

ومع تصاعد الرفض الشعبي في المحافظة لسلطات الإخوان الحاكمة، يتخوف أبناء المحافظة من قيام السلطة الإخوانية بتسليم مناطق أخرى للمليشيات الحوثية وخصوصا العاصمة عتق، والتحالف معها للقتال ضد الجنوب.

وعزز مخاوف أبناء شبوة رفض السلطة الإخوانية التجاوب مع المجتمع الذي يطالب الرئيس والحكومة والتحالف بإقالة ابن عديو وتعيين محافظ يحمي عتق ويستعيد بيحان.

ورصد المراقبون في شبوة قيام السلطة الإخوانية بسحب قوات من جبهة الصفراء في عسيلان إلى مدينة عتق في الأيام الماضية.

ووفقا لمصادر محلية، فقد انسحبت قوة من جبهة الصفراء ولم يعد هناك سوى عدد من المقاتلين دون سلاح ثقيل قد يدافعون به عن العاصمة عتق وتمت إعادة القوات والسلاح إلى معسكرات الإخوان في عتق.