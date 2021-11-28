وزير الطيران يكرم أحمد صبيح أول مدرب أمن طيران في 2021 على المستوى العالمي

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كرم الطيار محمد منار، وزير الطيران، أحمد كمال صبيح، ممثل سلطة الطيران المدنى الفائز بالجائزة الدولية كأول مدرب أمن طيران لحصوله على لقب (مدرب العام 2021 ) بمؤتمر أمن الطيران الدولي بدبي، وذلك بعد وصوله إلى التصفيات النهائية من بين عدة مرشحين من 50 دولة، وذلك في ضوء توجهات الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره العامل الأساسي في التنمية وتحقيق النجاح والتطور.

وخلال التكريم هنأ وزير الطيران احمد صبيح على هذا الفوز المشرف مؤكداً أن قطاع الطيران المدنى يزخر بهذه النماذج المتميزة في كافة مجالات القطاع.

أشار إلى أهمية تحفيز العاملين المتميزين وتوفير بيئة تنافسية إيجابية لرفع مستوى أدائهم وترسيخ ثقافة التميز، لافتًا إلى أن ذلك يعزز من قيمة الولاء الوظيفي، ويعد حافزًا كبيرًا لباقي الزملاء على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتطوير في العمل للوصول إلى أعلي المستويات العالمية.