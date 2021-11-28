محافظ المنوفية يُدشن المرحلة الثانية لتطوير مناطق غير مخططة بحي شرق شبين الكوم

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دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حي شرق بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه، وتشمل المرحلة أعمال تطوير المناطق الغير مخططة بمنطقة كفر المصيلحة والشوارع الرئيسية بحي شرق، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار الهندسي للمحافظة.



أشار محافظ المنوفية إلى إعداد خطة طموحة لتطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بدأت بالمرحلة الأولي بنطاق حي غرب بتكلفة إجمالية بلغت ( 310 ) مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك لـ 176 شارع رئيسي ومتفرع بنطاق الحي والعزبة الغربية.



تابع محافظ المنوفية بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية ميت خاقان، حيث من المقرر تطوير الطريق بالكامل من إزالة البلدورات القديمة والمتهالكة وإنشاء بلدورات جديدة وسيتم رصفها ببلاط الإنترلوك مع إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإعادة رصفها من جديد، وجاري حالياً إزالة البلاطات الخرسانية القديمة بالجزيرة الوسطي بالشارع وسيتم إنشاء جزيرة وسطي جديدة وزرع أعمدة إنارة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالي بالطريق، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من أعمال التطوير في أقل من شهر مع مراعاة المواصفات والإشترطات الفنية المقررة.



في ذات السياق تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم، ووجه المحافظ بإنشاء أرصفة جانبية بفواصل مضيئة ورصفها ببلاط الإنترلوك وتطوير الجزيرة الوسطي، كما شدد بتزويد كشافات الإنارة بالأعمدة على جانبي الشارع، موجهاً رئيس حي غرب بزيادة صناديق القمامة لإستيعاب تجمعات القمامة بالشارع، ومشدداً على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال.

خلال جولته تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال التطوير بشارع الغزل بشبين الكوم، حيث تفقد المحافظ إنشاء المطبات الصناعية الحديثة المزودة بالفواصل المضيئة وذلك لتهدئة سرعة السيارات بالشارع وحفاظاً على ارواح وسلامة المواطنين، حيث تم الإنتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة، ووجه المحافظ رئيس حي غرب برفع كافة تراكمات الأتربة بالشارع من خلال السيارة المكنسية وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي بالشارع.