هاني زادة وأيمن وأمير عبد العزيز ومعتمد جمال فى عزاء المستار جلال ابراهيم

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حضر هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

كما حرص أمير عبدالعزيز نجم الزمالك السابق والمدرب العام للبنك الأهلي، وأيمن عبدالعزيز نجم النادي والمدرب العام لفريق زد، ومعتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأولمبي، وأحمد عبدالرؤوف على حضور عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي افني عمره في خدمه القلعه البيضاء وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من اصدق الرجال واخلصهم افني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.