كلية التربية الرياضية تقيم حفل استقبال الطلاب الجدد وتكرم رئيس جامعة أسوان

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شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فاعليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022/2021 الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بحضور الدكتور عادل مكي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية وشركاء النجاح من المجتمع الرياضي الخارجي .

أكد رئيس جامعة أسوان خلال كلمته على اهمية دور الرياضة في حياة الطلاب واشاد بالمنشئات الرياضية بالجامعة التي تساعد على استضافة العديد من الأنشطة والفاعليات الرياضية كما حملت جامعة أسوان على عاتقها تفعيل وتنفيذ مبادرة «الرياضة أمن قومي» من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل الأنشطة الرياضية داخل الجامعات التي انطلقت فاعليات المبادرة منذ، العام الدراسي الماضي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنه من أهم عوامل نجاح مبادرة «الرياضة أمن قومى» هو الطفرة في المنشآت الرياضية التي شهدتها الجامعة من ملاعب رياضية متعددة الأغراض، وإستاد الجامعة الرياضي الذي يسع 2000 متفرج. مجمع جيم جاري تنفيذه خدمة للطلاب والمجتمع الخارجي .

في ختام الحفل قدم عميد كلية التربية الرياضية درع الكلية لدكتور أيمن عثمان تقديرا لدعمه المتواصل واللا محدود لكلية التربية الرياضية والأنشطة الطلابية كما تم تكريم الدكتور عادل مكي عميد الكلية وقيادات المجتمع الرياضي الخارجي الذين يمثلون شركاء النجاح في الطفرة الرياضية التي تشهدها محافظة أسوان.